Мустафа Джемілєв зізнався, хто не дав йому піти на пенсію
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Україна
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Мустафа Джемілєв зізнався, хто не дав йому піти на пенсію

Мустафа Джемілєв
Джерело:  online.ua

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю для online.ua розповів про своє перше повернення до Криму після радянської в'язниці у 1973 році.

Джемілєв розповів, як уперше повернувся до Криму

Мустафа Джемілєв розповідає, що після свого остаточного повернення в Крим 1989-го року, там був уже другий фронт національного руху.

Тільки-но почали будувати своє національне життя, тут — нова окупація. Я зібрався був у 2013 році йти вже на пенсію, думав, з онуками займатимусь. Але Путін не дав мені піти на пенсію, - каже він.

Також Джемілєв поділився своїм найсильніший спогадом з Криму. Коли він вперше летів до Криму з Ташкенту в 1973-му році, з ним летіла дівчина з Криму, яка розповідала йому про півострів.

Я мовчки слухав. А в аеропорту вона сказала: “Ось наш Сімферополь. Ну, як вам наш Сімферополь?”. А потім вона ще розповідала про свою тривогу. Говорила про те, що останнім часом почали приїжджати кримські татари. Але влада їх виганяє, інакше, вони почнуть забирати свої будинки, а ми якраз у татарському будинку живемо. Таке побоювання.

У відповідь на питання “Ну як вам наш Сімферополь?”, Мустафа Джемілєв згадує, що відповів: “Нічого, а як вам наш Крим?”. Дівчина була здивована.

Я сказав: “Я — представник корінного народу, я — кримський татарин. Тільки не турбуйтесь, ваш будинок ми не будемо забирати, живіть собі на здоров'я, ми нові збудуємо”.

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