Мустафа Джемілєв зізнався, хто не дав йому піти на пенсію

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю для online.ua розповів про своє перше повернення до Криму після радянської в'язниці у 1973 році.
Джемілєв розповів, як уперше повернувся до Криму
Мустафа Джемілєв розповідає, що після свого остаточного повернення в Крим 1989-го року, там був уже другий фронт національного руху.
Також Джемілєв поділився своїм найсильніший спогадом з Криму. Коли він вперше летів до Криму з Ташкенту в 1973-му році, з ним летіла дівчина з Криму, яка розповідала йому про півострів.
У відповідь на питання “Ну як вам наш Сімферополь?”, Мустафа Джемілєв згадує, що відповів: “Нічого, а як вам наш Крим?”. Дівчина була здивована.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-