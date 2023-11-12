Армія РФ із жахом очікує на знищення Кримського мосту — речник ВМС ЗСУ

Командування злочинної армії РФ вдається до заходів із захисту Кримського мосту від атак українських військових, оскільки це один з ключових шляхів постачання окупаційної армії РФ в Україні.
Що відомо про спроби російських окупантів захистити Кримський міст від ударів ЗСУ
За словами речника командування ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, російські військові злочинці вдаються до захисних заходів щодо Кримського мосту, включаючи димову завісу.
Він підкреслив, що через це дуже сильно страждає функціональність мосту.
Що відомо про заходи безпеки росіян в районі Кримського мосту
Однак він залишається однією з головних артерій постачання російської злочинної армії на півдні України.
Речник ВМС ЗСУ також пояснив, нащо окупанти влаштовують задимлення в районі мосту.
За його словами, таке задимлення має перешкоджати роботі лазерного наведення боєголовок.
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