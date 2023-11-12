Армія РФ із жахом очікує на знищення Кримського мосту — речник ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ із жахом очікує на знищення Кримського мосту — речник ВМС ЗСУ

Кримський міст
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Командування злочинної армії РФ вдається до заходів із захисту Кримського мосту від атак українських військових, оскільки це один з ключових шляхів постачання окупаційної армії РФ в Україні. 

Що відомо про спроби російських окупантів захистити Кримський міст від ударів ЗСУ

За словами речника командування ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, російські військові злочинці вдаються до захисних заходів щодо Кримського мосту, включаючи димову завісу.

Вони вживають максимальну кількість заходів безпеки, постійно його перекривать. Вони враховують свій сумний досвід щодо ураження цієї прибудови і намагаються реагувати вже постфактум. Тобто якщо небезпека, то перекрити, щоб вантажівка не заїхала, не вибухнула. Ще якась загроза з повітря, будь-яка, – одразу так само перекривається, задимлюється, - пояснює Плетенчук.

Він підкреслив, що через це дуже сильно страждає функціональність мосту.

Що відомо про заходи безпеки росіян в районі Кримського мосту

Однак він залишається однією з головних артерій постачання російської злочинної армії на півдні України.

Хоча є суходолом коридор, але, тим не менш, залізниця (кримського мосту) багато на себе навантаження бере, - підкреслює Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ також пояснив, нащо окупанти влаштовують задимлення в районі мосту.

Це навіть не дим, це аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі – великі вантажівки зазвичай для цього застосовуються. Це відноситься до хімічних військ РФ. Машина виїжджає, вмикає цей генератор диму (аерозолю) і у великій кількості викидає його в повітря. Перш за все це робиться, теоретично, для того, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Це одна з основних версій, навіщо вони це роблять, - підкреслив Плетенчук.

За його словами, таке задимлення має перешкоджати роботі лазерного наведення боєголовок.

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