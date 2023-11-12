Армія РФ із жахом очікує на знищення Кримського мосту — речник ВМС ЗСУ

Це навіть не дим, це аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі – великі вантажівки зазвичай для цього застосовуються. Це відноситься до хімічних військ РФ. Машина виїжджає, вмикає цей генератор диму (аерозолю) і у великій кількості викидає його в повітря. Перш за все це робиться, теоретично, для того, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Це одна з основних версій, навіщо вони це роблять, - підкреслив Плетенчук.