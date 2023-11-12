Де РФ ховає свої ракетоносії після атак України на Крим — відповідь ВМС

Російські окупанти почали переміщувати свої кораблі у Туапсе в Краснодарському краї після українських атак на ракетні катери в тимчасово окупованому Криму.

РФ заховала свої кораблі у Краснодарському краї

Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти перемістили свої кораблі з Криму.

Ми основну увагу і надалі приділяємо носіям крилатих ракет. Росіяни це відчувають. Вчергове відбулася передислокація кораблів. Цього разу вони вже відправили їх до Туапсе, кілька одиниць. Тобто російська сторона продовжує розосереджувати свої кораблі через подібні атаки, що звісно ускладнює їм не тільки життя в цілому, а й логістику. Поширити

Плетенчук додав, що нині російські окупанти мають обмежені можливості несподівано атакувати Україну з Чорного моря.

Ракетоносії було виведено для початку в Новоросійськ, а потім вже в Туапсе. А логістика залишилась у Севастополі, заряджають ці кораблі тільки на основній військово-морській базі. Тому це ускладнило виконання завдань для них. Поширити

Атаки України на російські кораблі

4 листопада в доку суднобудівного заводу в Керчі ракетами було атаковано малий ракетний корабель «Аскольд».

За даними ВМС, після цієї атаки українські військові потопили ще два десантні катери росіян в окупованому Криму.

Наразі відомо про знищення 22 російських кораблів з початку повномасштабного вторгнення. Серед них флагман флоту ракетний крейсер «Москва» та підводний човен «Ростов-на-Дону».