Де РФ ховає свої ракетоносії після атак України на Крим — відповідь ВМС

Російські окупанти почали переміщувати свої кораблі у Туапсе в Краснодарському краї після українських атак на ракетні катери в тимчасово окупованому Криму.
РФ заховала свої кораблі у Краснодарському краї
Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти перемістили свої кораблі з Криму.
Плетенчук додав, що нині російські окупанти мають обмежені можливості несподівано атакувати Україну з Чорного моря.
Атаки України на російські кораблі
4 листопада в доку суднобудівного заводу в Керчі ракетами було атаковано малий ракетний корабель «Аскольд».
За даними ВМС, після цієї атаки українські військові потопили ще два десантні катери росіян в окупованому Криму.
Наразі відомо про знищення 22 російських кораблів з початку повномасштабного вторгнення. Серед них флагман флоту ракетний крейсер «Москва» та підводний човен «Ростов-на-Дону».
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