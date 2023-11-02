Україна змусила кораблі Чорноморського флоту тікати у східну частину Чорного моря — Зеленський

Росія стрімко втрачає контроль над Чорним морем і змушена панічно перекидати кораблі Чорноморського флоту у східну частину акваторії.
Як Україна наближається до перемоги над Росією у Чорному морі
За словами президента Володимира Зеленського, він провів селекторну нараду стосовно ситуації на фронті та у Чорному морі, де продовжує працювати український коридор з експорту зерна.
Що відомо про успіхи ЗСУ
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