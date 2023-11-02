Україна змусила кораблі Чорноморського флоту тікати у східну частину Чорного моря — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна змусила кораблі Чорноморського флоту тікати у східну частину Чорного моря — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Росія стрімко втрачає контроль над Чорним морем і змушена панічно перекидати кораблі Чорноморського флоту у східну частину акваторії. 

Як Україна наближається до перемоги над Росією у Чорному морі

За словами президента Володимира Зеленського, він провів селекторну нараду стосовно ситуації на фронті та у Чорному морі, де продовжує працювати український коридор з експорту зерна.

Перше - селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, чиновники. Окрема увага - звісно, фронту. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії. Дістанемо і там, - наголосив глава держави.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Наші воїни. Наша вдячність. Ті, хто відзначився за цей день. Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка – десантники «Сімдесятдевʼятки», молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну! І Купʼянський напрямок – 14-та і 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі, - зазначив президент.

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