Украина вынудила корабли Черноморского флота сбежать в восточную часть Черного моря.

Россия стремительно теряет контроль над Черным морем и вынуждена панически опрокидывать корабли Черноморского флота в восточную часть акватории.
Как Украина приближается к победе над Россией в Черном море
По словам президента Владимира Зеленского, он провел селекторное совещание по ситуации на фронте и Черном море, где продолжает работать украинский коридор по экспорту зерна.
Что известно об успехах ВСУ
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-