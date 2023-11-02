Украина вынудила корабли Черноморского флота сбежать в восточную часть Черного моря.
Категория
Украина
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Украина вынудила корабли Черноморского флота сбежать в восточную часть Черного моря.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Россия стремительно теряет контроль над Черным морем и вынуждена панически опрокидывать корабли Черноморского флота в восточную часть акватории.

Как Украина приближается к победе над Россией в Черном море

По словам президента Владимира Зеленского, он провел селекторное совещание по ситуации на фронте и Черном море, где продолжает работать украинский коридор по экспорту зерна.

Первое – селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание – конечно, фронту. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там, – подчеркнул глава государства.

Что известно об успехах ВСУ

Наши воины. Наша благодарность. Отличившиеся за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Маринка – десантники «Семьдесят девятки», молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина! И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе, – отметил президент.

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