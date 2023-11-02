Украина вынудила корабли Черноморского флота сбежать в восточную часть Черного моря.

Наши воины. Наша благодарность. Отличившиеся за этот день. Угледарское направление – наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Маринка – десантники «Семьдесят девятки», молодцы! Авдеевское направление – 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Я благодарю каждого воина! И Купянское направление – 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада – горжусь вами, ребята! И я уверен в вас – так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе, – отметил президент.