Армия РФ вывела в Черное море два фрегата с "Калибрами" – ОК Юг

Всего в Черном море зафиксировано 6 кораблей Черноморского флота РФ, а в Азовском – одно вражеское судно.
Что известно об угрозе ракетных атак по Украине из Черного моря
В Черном море зафиксированы два российских фрегата-ракетоносителя, которые противник вывел 23 октября на боевое дежурство.
Как отмечают военные, оперативная ситуация в южном регионе остается напряженной. При этом резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.
Всего в Черном море было замечено 6 кораблей Черноморского флота РФ, а в Азовском – 1 вражеское судно.
Что известно об обстрелах и ударах РФ по югу Украины
За прошедшие сутки российские захватчики применяли для атак по южным регионам Украины разные типы вооружения с целью нанесения максимального поражения гражданскому населению, стратегически важной инфраструктуре. Украинские военные отметили, что таким образом противник пытался оправдать свои неудачи по линии фронта.
В частности, по территории Херсонской области войска РФ ударили баллистикой, применив, вероятно, "Искандер-М" в направлении Белозерской общины.
Также были зафиксированы 9 авиационных ударов с применением противорадиолокационных ракет типа "Х-31" и управляемых авиабомб.
Так, россияне применили для ударов по населенным пунктам 46 управляемых авиабомб. Под атаку попали, среди прочего, Барвинок, Бургунка, Токаревка, Тягинка, Понятовка, Львов, Ольговка, Приднепровское, Ивановка.
В акватории Черного моря также зафиксирована активность тактической авиации противника с очередным сбросом неустановленных объектов в направлении гуманитарных навигационных коридоров гражданского судоходства.
Параллельно авианалетам войска РФ продолжают применять FPV-дроны и сбрасывать обломочные боеприпасы из БПЛА других типов.
В результате этих атак было повреждено около десяти частных домов, складское помещение одного из предприятий города. К счастью – люди не пострадали.
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