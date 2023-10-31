Россия пытается построить новые корабли для Черноморского флота — ВМС ВСУ

Россия пытается построить новые военные корабли для Черноморского флота в замену поврежденным в результате успешных атак украинских военных.
Что известно о попытках строительства россиянами новых кораблей для Черноморского флота
По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, в настоящее время бассейн Черномого моря оказался фактически закрытым для российских кораблей.
Плетенчук подчеркнул, что россияне пытаются пополнить утраченные корабли за счет строительства новых на территории оккупированного Крыма.
Он отметил, что в этом году на вооружение преступной армии РФ поступил малый ракетный корабль проекта "Каракурт" – "Циклон".
По его словам, проект "Циклон" в течение двух последних лет не может пройти испытание, несмотря на то, что на его борту даже размещали крылатые ракеты "Калибр", однако их так и не удалось запустить.
Плетенчук также добавил, что Россия не хочет восполнять потери Черноморского флота за счет других флотилий.
Он добавил, что россияне также могли бы стянуть корабли внутренними водами, например, даже с Балтики, однако там есть ограничения, поскольку большие десантные корабли вряд ли пройдут по этим речным каналам: "Поэтому они сейчас могут делать акцент на строительстве непосредственно в Крыму".
Что известно об группировке кораблей армии РФ в Черном море
Плетенчук сообщил, что хотя было уменьшено количество судов ЧФ РФ, но группировка остается достаточно большой – это более 30 боевых единиц достаточно серьезных классов, в частности, надводные и подводные носители крылатых ракет, сторожевые и патрульные корабли, ракетные катера, имеющие вооружение для нанесения огневого. поражение по кораблям.
При этом добавил, что еще есть патрульные катера типа "Серна" и "Раптор", вспомогательный флот, а также корабли и катера морской охраны ФСБ РФ, которых больше десятка.
Плетенчук также отметил, что в Азово-Черноморском регионе находится более 30 российских судов, имеющих достаточно существенное вооружение на борту, но в боевых действиях непосредственно участвуют только корабли, являющиеся носителями крылатых ракет.
То есть фактически задействовано 10 единиц.
По словам Плетенчука, именно их в первую очередь Россия отвела в Новороссийск как наиболее боеспособные платформы.
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