ЧФ РФ теряет свои возможности — ГУР о выводе кораблей из Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

ЧФ РФ теряет свои возможности — ГУР о выводе кораблей из Крыма

Андрей Юсов
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.

Флот РФ теряет свои возможности

Возможностей у флота россиян становится меньше после того, как они начали опрокидывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он рассказал, что перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.

Понятно, что это не тот панический побег, на который мы все рассчитывали, но это уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше. И наоборот, в украинских силах безопасности и обороны они появляются дополнительные и обязательно будут использованы эффективно, – добавил Юсов.

Российский флот "дрейфует" в Новороссийск

В сентябре ВСУ нанесли несколько успешных ударов по российским войскам в Крыму.

В частности, был уничтожен крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

На фоне этой информации россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.

Как отмечает OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, военные преступники армии РФ перебрасывают корабли Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.

Так, по состоянию на 2 октября, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельных подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Однако в Феодосии остается один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

В Севастополе по состоянию на 2 октября оставались четыре больших десантных корабля и подлодка класса Kilo.

Уход кораблей – это "отголосок" атак на Севастополь, но это не значит, что флот ушел полностью – на базах Черноморского флота остаются корабли.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла поражение Черноморскому флоту РФ — Минобороны Британии
Черноморский флот РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ в панике уводит Черноморский флот подальше от Крыма - спутниковые снимки
Удары ВСУ по Севастополю
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО оценили последствия ударов Украины по Черноморскому флоту РФ
флот РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.