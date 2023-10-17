ЧФ РФ теряет свои возможности — ГУР о выводе кораблей из Крыма

Перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.
Флот РФ теряет свои возможности
Возможностей у флота россиян становится меньше после того, как они начали опрокидывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он рассказал, что перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.
Российский флот "дрейфует" в Новороссийск
В сентябре ВСУ нанесли несколько успешных ударов по российским войскам в Крыму.
В частности, был уничтожен крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
На фоне этой информации россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.
Как отмечает OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, военные преступники армии РФ перебрасывают корабли Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.
Так, по состоянию на 2 октября, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельных подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.
Однако в Феодосии остается один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.
В Севастополе по состоянию на 2 октября оставались четыре больших десантных корабля и подлодка класса Kilo.
Уход кораблей – это "отголосок" атак на Севастополь, но это не значит, что флот ушел полностью – на базах Черноморского флота остаются корабли.
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