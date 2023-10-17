ЧФ РФ теряет свои возможности — ГУР о выводе кораблей из Крыма

Перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.

Флот РФ теряет свои возможности

Возможностей у флота россиян становится меньше после того, как они начали опрокидывать свои корабли из Крыма в Новороссийск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он рассказал, что перемещение Черноморского флота России из Крыма в Новороссийск продолжается уже несколько месяцев. Это касается кораблей, подлодок и штабной инфраструктуры.

Понятно, что это не тот панический побег, на который мы все рассчитывали, но это уже признак того, что возможностей у российского флота становится меньше. И наоборот, в украинских силах безопасности и обороны они появляются дополнительные и обязательно будут использованы эффективно, – добавил Юсов. Поделиться

Российский флот "дрейфует" в Новороссийск

В сентябре ВСУ нанесли несколько успешных ударов по российским войскам в Крыму.

В частности, был уничтожен крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", а также частично разрушен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

На фоне этой информации россияне начали перемещать свои корабли из бухты во временно оккупированном Севастополе.

Как отмечает OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, военные преступники армии РФ перебрасывают корабли Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.

Так, по состоянию на 2 октября, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельных подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Однако в Феодосии остается один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

В Севастополе по состоянию на 2 октября оставались четыре больших десантных корабля и подлодка класса Kilo.

Уход кораблей – это "отголосок" атак на Севастополь, но это не значит, что флот ушел полностью – на базах Черноморского флота остаются корабли.