ЧФ РФ втрачає свої можливості — ГУР про виведення кораблів з Криму

Переміщення Чорноморського флоту Росії з Криму до Новоросійська триває вже кілька місяців. Це стосується кораблів, підводних човнів та штабної інфраструктури.
Флот РФ втрачає свої можливості
Можливостей у флоту росіян стає менше після того, як вони почали перекидати свої кораблі з Криму до Новоросійська.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
Він розповів, що переміщення Чорноморського флоту Росії з Криму до Новоросійська триває вже кілька місяців. Це стосується кораблів, підводних човнів та штабної інфраструктури.
Російський флот “дрейфує” до Новоросійська
У вересні ЗСУ завдали кілька успішних ударів по російським військам у Криму.
Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
На тлі цієї інформації росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.
Наразі, як зазначає OSINT-аналітик MT Anderson із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, військові злочинці армії РФ перекидають кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї.
Так, станом на 2 жовтня, в Новоросійськ перейшли два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельних підводних човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.
Однак наразі у Феодосії залишається один великий десантний корабель, тральщики і малі ракетні кораблі.
У Севастополі станом на 2 жовтня залишались чотири великих десантних кораблі та підводний човен класу Kilo.
Відхід кораблів – це "відгомін" атак на Севастополь, але це не означає, що флот пішов повністю – на базах Чорноморського флоту залишаються кораблі.
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