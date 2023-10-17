ЧФ РФ втрачає свої можливості — ГУР про виведення кораблів з Криму

Переміщення Чорноморського флоту Росії з Криму до Новоросійська триває вже кілька місяців. Це стосується кораблів, підводних човнів та штабної інфраструктури.

Флот РФ втрачає свої можливості

Можливостей у флоту росіян стає менше після того, як вони почали перекидати свої кораблі з Криму до Новоросійська.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він розповів, що переміщення Чорноморського флоту Росії з Криму до Новоросійська триває вже кілька місяців. Це стосується кораблів, підводних човнів та штабної інфраструктури.

Зрозуміло, що це не та панічна втеча, на яку ми всі розраховували, але це вже ознака того, що можливостей у російського флоту стає менше. І навпаки, в українських Сил безпеки та оборони вони з'являються додаткові і обов'язково будуть використані ефективно, – додав Юсов. Поширити

Російський флот “дрейфує” до Новоросійська

У вересні ЗСУ завдали кілька успішних ударів по російським військам у Криму.

Зокрема, було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", а також частково зруйновано штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

На тлі цієї інформації росіяни почали переміщати свої кораблі з бухти у тимчасово окупованому Севастополі.

Наразі, як зазначає OSINT-аналітик MT Anderson із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, військові злочинці армії РФ перекидають кораблі Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї.

Так, станом на 2 жовтня, в Новоросійськ перейшли два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельних підводних човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Однак наразі у Феодосії залишається один великий десантний корабель, тральщики і малі ракетні кораблі.

У Севастополі станом на 2 жовтня залишались чотири великих десантних кораблі та підводний човен класу Kilo.

Відхід кораблів – це "відгомін" атак на Севастополь, але це не означає, що флот пішов повністю – на базах Чорноморського флоту залишаються кораблі.