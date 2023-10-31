Росія намагається побудувати нові кораблі для Чорноморського флоту — ВМС ЗСУ

Росія намагається побудувати нові військові кораблі для Чорноморського флоту на заміну пошкодженим в результаті успішних атак українських військових.

Що відомо про спроби будівництва росіянами нових кораблів для Чорноморського флоту

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, наразі басейн Чорномого моря виявся фактично закритим для російських кораблів.

Через конвенцію Монтре було закрито Турецькою Республікою Босфорську протоку. І це правильно. І поповнювати склад флоту росіянам стало складно, - зазначає речник ВМС ЗСУ. Поширити

Плетенчук підкреслив, що росіяни намагаються поповнити втрачені кораблі за рахунок будівництва нових на території окупованого Криму.

Він наголосив, що цього року на озброєння злочинної армії РФ надійшов малий ракетний корабель проекту "Каракурт" - "Циклон".

Зараз продовжуються випробування ще одного такого самого корабля з наступним його прийняттям до складу. І добудовується третій корабель, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, проєкт “Циклон” протягом двох останніх років не може пройти випробування, попри те, що на його борту навіть розміщували крилаті ракети "Калібр", однак їх так і не вдалось запустити.

Плетенчук також додав, що Росія не хоче поповнювати втрати Чорноморського флоту за рахунок інших флотилій.

Він додав, що росіяни також могли б стягнути кораблі внутрішніми водами, наприклад, навіть з Балтики, проте там є обмеження, оскільки великі десантні кораблі навряд чи пройдуть цими річковими каналами: "Тому вони зараз можуть робити акцент на будівництві безпосередньо в Криму".

Що відомо про угруповання кораблів армії РФ у Чорному морі

Плетенчук повідомив, що хоч було зменшена кількість суден ЧФ РФ, але угруповання залишається досить великим - це більше 30 бойових одиниць досить серйозних класів, зокрема, надводні та підводні носії крилатих ракет, сторожові та патрульні кораблі, ракетні катери, які мають озброєння для нанесення вогневого ураження по кораблях.

При цьому додав, що ще є патрульні катери типу "Серна" й "Раптор", допоміжний флот, а також кораблі та катери морської охорони ФСБ РФ, яких більше десятка.

Плетенчук також зазначив, що в Азово-Чорноморському регіоні перебуває більше 30 російських суден, які мають досить суттєве озброєння на борту, але у бойових діях безпосередньо беруть участь лише кораблі, які є носіями крилатих ракет.

Тобто, фактично задіяно 10 одиниць.

За словами Плетенчука, саме їх в першу чергу Росія відвела до Новоросійська як найбільш боєздатні платформи.