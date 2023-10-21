Разведка Британии раскрыла смысл заявления Путина о МиГах над Черным морем

По мнению британских разведчиков, громкие заявления российского диктатора Владимира Путина о МиГах над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию страны-агрессорки.

Зачем Путин пугает МиГамы над Черным морем

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что слова Путина о патрулировании Черного моря носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" можно считать новой попыткой продемонстрировать российскую военную мощь.

Как уже упоминалось ранее, глава Кремля во время визита в Китай 18 октября заявил, что РФ начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, президент РФ публично пожаловался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье за счет судов с системами вооружений с объявленной дальностью действия до 2000 километров.

По словам британских разведчиков, это заявление является примером типичной российской риторики, направленной на внутреннюю аудиторию.

Путин еще раз цинично назвал Запад агрессором, а действия страны-агрессорки пытается представить как необходимые для защиты государства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rMukSoS2Xd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2023

Что важно понимать, российский диктатор снова указал на наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.

Путин прокомментировал поставки Украине ракет ATACMS

Глава Кремля Владимир Путин бросился успокаивать россиян, что американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые украинская армия получила от Штатов, не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Что важно понимать, его заявление прозвучало сразу после того, как ВСУ нанесли успешные удары по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Как известно, 17 октября наши воины с помощью ракет ATACMS смогли уничтожить большое количество техники врага и ликвидировать десятки оккупантов.

Однако даже это не помешало новой лжи Путина.