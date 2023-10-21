Розвідка Британії розкрила сенс заяви Путіна про МіГ над Чорним морем

На переконання британських розвідників, гучні заяви російського диктатора Володимира Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію країни-агресорки.

Навіщо Путін лякає МіГами над Чорним морем

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що слова Путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" можна вважати новою спробою продемонструвати російську військову міць.

Як уже згадувалося раніше, очільник Кремля під час візиту до Китаю 18 жовтня заявив, що РФ розпочне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

Окрім того, президент РФ публічно поскаржився на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї коштом суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

За словами британських розвідників, ця заява є прикладом типової російської риторики, яка направлена на внутрішню аудиторію.

Путін вкотре цинічно назвав Захід агресором, а дії країни-агресорки намагається представити як необхідні для захисту держави.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rMukSoS2Xd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2023

Що важливо розуміти, російський диктатор знову вказав на наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхні декларовані можливості.

Путін прокоментував постачання Україні ракет ATACMS

Очільник Кремля Володимир Путін кинувся заспокоювати росіян, що американські далекобійні ракети ATACMS, які українська армія отримала від Штатів, мовляв, не зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Що важливо розуміти, його заява пролунала одразу після того, як ЗСУ завдали успішних ударів по російських аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Як відомо, 17 жовтня наші воїни за допомогою ракет ATACMS змогли знищити дуже багато техніки ворога та ліквідувати десятки окупантів.

Проте навіть це не завадило новій брехні Путіна.