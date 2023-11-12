Где РФ прячет свои ракетоносители после атак Украины на Крым — ответ ВМС

Российские оккупанты начали перемещать свои корабли в Туапсе в Краснодарском крае после украинских атак на ракетные катера во временно оккупированном Крыму.
РФ спрятала свои корабли в Краснодарском крае
Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что российские оккупанты переместили свои корабли из Крыма.
Плетенчук добавил, что ныне российские оккупанты имеют ограниченные возможности неожиданно атаковать Украину с Черного моря.
Атаки Украины на российские корабли
4 ноября в доке судостроительного завода в Керчи ракетами был атакован малый ракетный корабль «Аскольд».
По данным ВМС, после этой атаки украинские военные потопили еще два десантных катера россиян в оккупированном Крыму.
Пока известно об уничтожении 22 российских кораблей с начала полномасштабного вторжения. Среди них флагман флота ракетный крейсер «Москва» и подлодка «Ростов-на-Дону».
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