Где РФ прячет свои ракетоносители после атак Украины на Крым — ответ ВМС
Категория
Мир
Дата публикации

Где РФ прячет свои ракетоносители после атак Украины на Крым — ответ ВМС

Флот РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупанты начали перемещать свои корабли в Туапсе в Краснодарском крае после украинских атак на ракетные катера во временно оккупированном Крыму.

РФ спрятала свои корабли в Краснодарском крае

Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что российские оккупанты переместили свои корабли из Крыма.

Мы основное внимание и дальше уделяем носителям крылатых ракет. Россияне это ощущают. В очередной раз произошла передислокация кораблей. На этот раз они отправили их в Туапсе, несколько единиц. То есть российская сторона продолжает рассредоточивать свои корабли из-за подобных атак, что конечно усложняет им не только жизнь в целом, но и логистику.

Плетенчук добавил, что ныне российские оккупанты имеют ограниченные возможности неожиданно атаковать Украину с Черного моря.

Ракетоносители были выведены для начала в Новороссийск, а затем уже в Туапсе. А логистика осталась в Севастополе, заряжают эти корабли только на основной военно-морской базе. Поэтому это усложнило выполнение задач для них.

Атаки Украины на российские корабли

4 ноября в доке судостроительного завода в Керчи ракетами был атакован малый ракетный корабль «Аскольд».

По данным ВМС, после этой атаки украинские военные потопили еще два десантных катера россиян в оккупированном Крыму.

Пока известно об уничтожении 22 российских кораблей с начала полномасштабного вторжения. Среди них флагман флота ракетный крейсер «Москва» и подлодка «Ростов-на-Дону».

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