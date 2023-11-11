В ГУР обнародовали подробности уничтожения кораблей Черноморского флота вблизи Крыма

Что известно об очередной успешной операции ГУР против Черноморского флота РФ

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, уничтожение двух малых десантных кораблей армии РФ имело большое значение, поскольку они выполняли роль ЗРК.

Это очень удачная операция. Речь идет не только о двух уже можно утверждать уничтоженных десантных катерах, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ, - подчеркивает Юсов. Поделиться

Он подчеркнул, что подобные суда российские оккупанты использовали во время операции по захвату острова Змеиный.

Пока в России нечем заменить утраченные корабли.

Юсов также добавил, что в результате таких атак в Черном море российский Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.

Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.

Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты, - объясняет представитель ГУР. Поделиться

В ГУР заявляют о потоплении двух десантных кораблей Черноморского флота

По информации представителей ГУР, поражения потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекта 11770 года "Серна".