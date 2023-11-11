В ГУР обнародовали подробности уничтожения кораблей Черноморского флота вблизи Крыма

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны провели успешную операцию и уничтожили 2 малых десантных корабля Черноморского флота РФ.
Что известно об очередной успешной операции ГУР против Черноморского флота РФ
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, уничтожение двух малых десантных кораблей армии РФ имело большое значение, поскольку они выполняли роль ЗРК.
Он подчеркнул, что подобные суда российские оккупанты использовали во время операции по захвату острова Змеиный.
Пока в России нечем заменить утраченные корабли.
Юсов также добавил, что в результате таких атак в Черном море российский Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты.
Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.
В ГУР заявляют о потоплении двух десантных кораблей Черноморского флота
По информации представителей ГУР, поражения потерпели два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекта 11770 года "Серна".
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