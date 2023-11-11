У ГУР оприлюднили подробиці знищення кораблів Чорноморського флоту поблизу Криму

Що відомо про чергову успішну операцію ГУР проти Чорноморського флоту РФ

За словами представника ГУР Андрія Юсова, знищення двох малих десантних кораблів армії РФ мало велике значення, оскільки вони виконували роль ЗРК.

Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два вже можна стверджувати знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ, - наголошує Юсов. Поширити

Він підкреслив, що подібні судна російські окупанти використовували під час операції із захоплення острова Зміїний.

Наразі в Росії не має чим замінити втрачені кораблі.

Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів.

Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту, - пояснює представник ГУР. Поширити

У ГУР заявляють про потоплення двох десантних кораблів Чорноморського флоту

За інформацієбю представників ГУР, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".