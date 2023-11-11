У ГУР оприлюднили подробиці знищення кораблів Чорноморського флоту поблизу Криму

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони провели успішну операцію і знищили 2 малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
Що відомо про чергову успішну операцію ГУР проти Чорноморського флоту РФ
За словами представника ГУР Андрія Юсова, знищення двох малих десантних кораблів армії РФ мало велике значення, оскільки вони виконували роль ЗРК.
Він підкреслив, що подібні судна російські окупанти використовували під час операції із захоплення острова Зміїний.
Наразі в Росії не має чим замінити втрачені кораблі.
Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів.
Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.
У ГУР заявляють про потоплення двох десантних кораблів Чорноморського флоту
За інформацієбю представників ГУР, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".
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