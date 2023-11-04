Україна завдала удару по одному із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — відео

Увечері 4 листопада українські сили завдали потужного удару по армії РФ в окупованому Криму. За попередніми даними, вони влучили у російський корабель “Каракурт”.
Що відомо про удар ЗСУ по російському заводу у Керчі
Командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що пілоти тактичної авіації ПС завдали успішних ударів крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі.
Він також натякнув, що наші воїни могли знищити один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ й зробили це за допомогою ракет SCALP, які Україна отримала від Франції.
Командувача Повітряних Сил ЗСУ поділився відео з результатами роботи нашої авіації.
Окрім того, він щиро подякував зенітникам повітряного командування «Схід» за збиті «Іскандери», які країна-агресорка випустила у відповідь.
Який саме корабель могли знищити ЗСУ
Згідно з даними українських журналістів, наші воїни уразили корабель типу "Каракурт", що є носієм небезпечних "Калібрів".
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