Україна завдала удару по одному із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна завдала удару по одному із найсучасніших кораблів ЧФ РФ — відео

Микола Олещук
українська авіація

Увечері 4 листопада українські сили завдали потужного удару по армії РФ в окупованому Криму. За попередніми даними, вони влучили у російський корабель “Каракурт”.

Що відомо про удар ЗСУ по російському заводу у Керчі

Командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що пілоти тактичної авіації ПС завдали успішних ударів крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі.

Він також натякнув, що наші воїни могли знищити один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ й зробили це за допомогою ракет SCALP, які Україна отримала від Франції.

Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за «москвою»! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу «Залив» у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів чф рф – носій крилатих ракет «Калібр». Молодці, немов SCALPелем пройшлись! - йдеться в повідомленні Миколи Олещука.

Командувача Повітряних Сил ЗСУ поділився відео з результатами роботи нашої авіації.

Окрім того, він щиро подякував зенітникам повітряного командування «Схід» за збиті «Іскандери», які країна-агресорка випустила у відповідь.

Який саме корабель могли знищити ЗСУ

Згідно з даними українських журналістів, наші воїни уразили корабель типу "Каракурт", що є носієм небезпечних "Калібрів".

На момент можливого ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Мали його невдовзі передати до складу Чорноморського флоту Росії, - йдеться в повідомленні.

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