Украина нанесла удар по одному из самых современных кораблей ЧФ РФ

Вечером 4 ноября украинские силы нанесли мощный удар по армии РФ в оккупированном Крыму. По предварительным данным, они попали в российский корабль "Каракурт".
Что известно об ударе ВСУ по российскому заводу в Керчи
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что пилоты тактической авиации ВС нанесли успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи.
Он также намекнул, что наши воины могли уничтожить один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ и сделали это с помощью ракет SCALP, которые Украина получила от Франции.
Командующий Воздушными Силами ВСУ также поделился видео с результатами работы нашей авиации.
Кроме того, он искренне поблагодарил зенитчиков воздушного командования «Восток» за сбитые «Искандеры», которые страна-агрессорка выпустила в ответ.
Какой корабль могли уничтожить ВСУ
Согласно данным украинских журналистов, наши воины поразили корабль типа "Каракурт", который является носителем опасных "Калибров".
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