Украина нанесла удар по одному из самых современных кораблей ЧФ РФ

Вечером 4 ноября украинские силы нанесли мощный удар по армии РФ в оккупированном Крыму. По предварительным данным, они попали в российский корабль "Каракурт".

Что известно об ударе ВСУ по российскому заводу в Керчи

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что пилоты тактической авиации ВС нанесли успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Он также намекнул, что наши воины могли уничтожить один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ и сделали это с помощью ракет SCALP, которые Украина получила от Франции.

Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за «москвой»! А пока ждем официального подтверждения результатов, в который раз поблагодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ – носитель крылатых ракет «Калибр». Молодцы, словно SCALPелем прошлись! – сказано в сообщении Николая Олещука. Поделиться

Командующий Воздушными Силами ВСУ также поделился видео с результатами работы нашей авиации.

Кроме того, он искренне поблагодарил зенитчиков воздушного командования «Восток» за сбитые «Искандеры», которые страна-агрессорка выпустила в ответ.

Какой корабль могли уничтожить ВСУ

Согласно данным украинских журналистов, наши воины поразили корабль типа "Каракурт", который является носителем опасных "Калибров".