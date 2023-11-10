Не просто уражено. У Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР

Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів.

У Криму десантні катери росіян пішли на дно

Результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського фдоту РФ знищені.

Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР), згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".

Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - одразу, "Серна" - ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула, - поділились деталями в розвідці. Поширити

ГУР розкрили деталі операції

Бійці оприлюднили моменти удару по ворожих цілях. Як підтвердили розвідники, йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна").

За даними ГУР, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Зазначено, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

До слова, малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Втім, як зазначили українські розвідники, тепер і ця ідея росіян зруйнована.