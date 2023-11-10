«Повернись живим» передали ГУР безпілотний комплекс PD-2. Для чого він потрібен

Спецпризначенцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали безпілотний авіаційний комплекс PD-2.
Що відомо про новий авіаційний комплекс PD-2
Як повідомляє ГУР, безпілотний авіаційний комплекс має робочий радіус до 180 км, денну камеру з 30-кратним зумом, тепловізійну оптику з 5 кратним зумом.
Також він здатний здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів.
Комплекс складається із двох БпЛА:
мобільного пункту управління;
наземної станції.
Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.
Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.
ЗСУ отримають сотні дронів
Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на фронт відправили понад 900 дронів. У партії вже відомі українцям "Мавіки", "Вампіри" та Avenger.
Також на фронт відправили секретні дрони, їх характеристики та переваги поки не розкривають.
Велика частина безпілотників, які відправили на фронт, українського виробництва.
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