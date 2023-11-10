«Повернись живим» передали ГУР безпілотний комплекс PD-2. Для чого він потрібен

Що відомо про новий авіаційний комплекс PD-2

Як повідомляє ГУР, безпілотний авіаційний комплекс має робочий радіус до 180 км, денну камеру з 30-кратним зумом, тепловізійну оптику з 5 кратним зумом.

Також він здатний здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 кілометрів.

Комплекс складається із двох БпЛА:

мобільного пункту управління;

наземної станції.

Вартість БпАК разом з додатковими елементами складає 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн.

Оператори ГУР МО України невимовно радіють та дякують усім громадянам, які продовжують підтримувати українське військо. Наша вдячність також адресована волонтерам із фонду "Повернись живим” - це вже другий придбаний та переданий ними для воєнних розвідників БпАК PD-2, - додає ГУР. Поширити

Також разом із комплексом ГУР отримало повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками.

Тож вдень і вночі, в холод та спеку розвідники продовжать фіксувати й передавати координати ворожих російських цілей для їхнього подальшого знищення наявною в Сил оборони України далекобійною зброєю, - додає пресслужба. Поширити

ЗСУ отримають сотні дронів

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на фронт відправили понад 900 дронів. У партії вже відомі українцям "Мавіки", "Вампіри" та Avenger.

Також на фронт відправили секретні дрони, їх характеристики та переваги поки не розкривають.

Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто. Проте окупанти відчують на собі силу інновацій, - наголосив Федоров. Поширити

Велика частина безпілотників, які відправили на фронт, українського виробництва.