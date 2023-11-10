«Вернись живым» передали ГУР беспилотный комплекс PD-2. Зачем он нужен

Что известно о новом авиационном комплексе PD-2

Как сообщает ГУР, беспилотный авиационный комплекс имеет рабочий радиус до 180 км, дневную камеру с 30-кратным зумом, тепловизионную оптику с 5-кратным зумом.

Также он способен осуществлять треккинг цели в режиме реального времени с расстояния в 5 километров.

Комплекс состоит из двух БпЛА:

мобильного пункта управления;

наземной станции

Стоимость БпАК вместе с дополнительными элементами составляет 29 млн. 921 тыс. 679,17 грн.

Операторы ГУР МО Украины несказанно радуются и благодарят всех граждан, которые продолжают поддерживать украинское войско. Наша благодарность также адресована волонтерам из фонда "Вернись живым" - это уже второй приобретенный и переданный ими для военных разведчиков БпАК PD-2, - добавляет ГУР. Поделиться

Также вместе с комплексом ГУР получило полноприводный микроавтобус со встроенным пунктом управления беспилотниками.

Поэтому днем и ночью, в холод и жару, разведчики продолжат фиксировать и передавать координаты враждебных российских целей для их дальнейшего уничтожения имеющимся у Сил обороны Украины дальнобойным оружием, - добавляет прессслужба. Поделиться

ВСУ получат сотни дронов

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на фронт отправили более 900 дронов. В партии уже известны украинцам "Мавики", "Вампиры" и Avenger.

Также на фронт отправили секретные дроны, их характеристики и преимущества пока не раскрывают.

Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты ощутят на себе силу инноваций, - подчеркнул Федоров. Поделиться

Большая часть отправивших на фронт беспилотников украинского производства.