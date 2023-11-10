«Вернись живым» передали ГУР беспилотный комплекс PD-2. Зачем он нужен

Спецназначенцам Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали беспилотный авиационный комплекс PD-2.
Что известно о новом авиационном комплексе PD-2
Как сообщает ГУР, беспилотный авиационный комплекс имеет рабочий радиус до 180 км, дневную камеру с 30-кратным зумом, тепловизионную оптику с 5-кратным зумом.
Также он способен осуществлять треккинг цели в режиме реального времени с расстояния в 5 километров.
Комплекс состоит из двух БпЛА:
мобильного пункта управления;
наземной станции
Стоимость БпАК вместе с дополнительными элементами составляет 29 млн. 921 тыс. 679,17 грн.
Также вместе с комплексом ГУР получило полноприводный микроавтобус со встроенным пунктом управления беспилотниками.
ВСУ получат сотни дронов
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на фронт отправили более 900 дронов. В партии уже известны украинцам "Мавики", "Вампиры" и Avenger.
Также на фронт отправили секретные дроны, их характеристики и преимущества пока не раскрывают.
Большая часть отправивших на фронт беспилотников украинского производства.
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