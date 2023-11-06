В эту среду, 8 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должен обнародовать отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС.

Что известно об оценках ЕС по перспективам членства Украины

По информации журналистов издания, отчет должен содержать положительные оценки и рекомендации, однако Украине придется усилить борьбу со взяточничеством и принять реформу защиты прав нацменьшинств.

Отчет и рекомендации главы Еврокомиссии послужат основой для принятия в декабре на саммите национальных лидеров Европейского союза ключевого решения о начале официальных переговоров о членстве Украины в блоке.

Отмечается, что в рамках визита в Киев 4 ноября Урсула фон дер Ляйен одобрительно высказалась о прогрессе Украины, отметив, что страна ведет экзистенциальную войну и в то же время вводит глубокие реформы.

Она похвалила проведение украинскими властями судебной реформы, противодействие олигархам и борьбу с отмыванием денег.

По ее убеждению, Украина вскоре завершит оставшиеся шаги - связанные с борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств - и продвинется на пути в ЕС.

Как Украина ускорила процесс расширения ЕС

По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, Украина ускорила процесс расширения ЕС, которого многие другие страны ждали долгие годы.

Вне Украины мы не должны потерять вызов по расширению ЕС. Украина стала новым кандидатом, и она подталкивает всю очередь других кандидатов, ожидавших годы. Так что вся эта очередь пришла в движение, - отметил руководитель внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Он также убежден, что ЕС "должен преодолеть времена длительного, бесконечного процесса обретения членства" странами-кандидатами.