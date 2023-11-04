Зеленский опроверг слухи о принуждении США и ЕС Украины к переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу слухов о том, что партнеры якобы принуждают Украину к проведению переговоров с РФ.
Что известно о переговорах Украины с РФ
Глава государства добавил, что нужно больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования неба, чтобы "дать возможность нашим ребятам приступить к наступательным действиям". Также Зеленский заявил, что нужно думать о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем.
Зеленский прокомментировал статью Залужного
Он подчеркнул, что 24 февраля 2022 года многие прогнозировали, что Украине "осталось недолго" и что практически всю страну захватят.
Зеленский также высказал свои комментарии по поводу слухов о том, что, по предположению, Европейский союз и Соединенные Штаты оказывают давление на Украину в контексте переговоров с Россией.
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