Зеленский опроверг слухи о принуждении США и ЕС Украины к переговорам с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский опроверг слухи о принуждении США и ЕС Украины к переговорам с РФ

Зеленский
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Источник:  УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу слухов о том, что партнеры якобы принуждают Украину к проведению переговоров с РФ.

Что известно о переговорах Украины с РФ

Я не знаю, откуда это берется и кто такое пишет. Все знают мое отношение, мнение украинского общества к такому. Неоднократно слышали, что на Рамштайне нас к чему-то склоняют, но такого нет и не будет, - сказал он.

Глава государства добавил, что нужно больше сотрудничать с партнерами для усиления ПВО и разблокирования неба, чтобы "дать возможность нашим ребятам приступить к наступательным действиям". Также Зеленский заявил, что нужно думать о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем.

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Он подчеркнул, что 24 февраля 2022 года многие прогнозировали, что Украине "осталось недолго" и что практически всю страну захватят.

И были те или иные сигналы, условия, которые нужно все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать. И что такое Украина – нет такого государства. Все эти голоса я много слышал за эти годы. И я был полностью уверен в нас. Мы были в более сложной ситуации, в которой, вероятно, Украина с начала восстановления независимости никогда не была. Но мы очень верили, боролись и победили, – сказал он.

Зеленский также высказал свои комментарии по поводу слухов о том, что, по предположению, Европейский союз и Соединенные Штаты оказывают давление на Украину в контексте переговоров с Россией.

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