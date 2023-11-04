Это не патовая ситуация. Зеленский отреагировал на интервью Залужного

Президент Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с РФ.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Economist. Глава государства сказал, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Сегодня люди устали, все устают, и есть разные мнения. Все люди независимо от своего статуса. И это ясно. Но это не патовая ситуация, – заявил президент, комментируя интервью Залужного. Поделиться

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.



Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Глава государства добавил, что РФ контролирует неб .

В наступательных действиях мы храним наших военных. Когда они (россияне — ред.) контролируют небо, никто не хочет бросать мясо своих людей. Поделиться

По словам Зеленского, чтобы побороть это, Украине нужны истребители F-16.

Президент напомнил, что в прошлом году все считали, что Украина находится в патовой ситуации. Но «несколько военных уловок» — и удалось освободить почти всю Харьковщину и правобережье Херсонщины, говорит он.

Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия, - резюмировал Зеленский. Поделиться

Президент также опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров, чтобы перейти к переговорам с Россией.

Все знают мое отношение, совпадающее с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов... Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого". Поделиться

Что Залужный сказал в интервью

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist за 1 ноября рассказал о ситуации, которая сложилась на фронте спустя более полутора лет полномасштабной войны.

Он, в частности, заявил, что российско-украинская война переходит на этап позиционной со статическими и изнурительными боями. Это позволит РФ восстановить свою военную мощь. Чтобы вырваться из этой ловушки, Украине нужно преимущество в воздухе и на суше.

Также, по мнению Залужного, необходимо расширить категории граждан, призванных на обучение или мобилизацию. Поэтому следует сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы Украина могла эффективнее РФ принимать решения на поле боя.