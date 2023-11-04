Это не патовая ситуация. Зеленский отреагировал на интервью Залужного

Президент Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с РФ.
Зеленский о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Economist. Глава государства сказал, что не считает ситуацию на фронте патовой.
Глава государства добавил, что РФ контролирует неб .
По словам Зеленского, чтобы побороть это, Украине нужны истребители F-16.
Президент напомнил, что в прошлом году все считали, что Украина находится в патовой ситуации. Но «несколько военных уловок» — и удалось освободить почти всю Харьковщину и правобережье Херсонщины, говорит он.
Президент также опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров, чтобы перейти к переговорам с Россией.
Что Залужный сказал в интервью
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist за 1 ноября рассказал о ситуации, которая сложилась на фронте спустя более полутора лет полномасштабной войны.
Он, в частности, заявил, что российско-украинская война переходит на этап позиционной со статическими и изнурительными боями. Это позволит РФ восстановить свою военную мощь. Чтобы вырваться из этой ловушки, Украине нужно преимущество в воздухе и на суше.
Также, по мнению Залужного, необходимо расширить категории граждан, призванных на обучение или мобилизацию. Поэтому следует сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы Украина могла эффективнее РФ принимать решения на поле боя.
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