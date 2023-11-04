Це не патова ситуація. Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного
Категорія
Україна
Дата публікації

Це не патова ситуація. Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з РФ.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist. Глава держави сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою.

Сьогодні люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки. Всі люди, незалежно від свого статусу. І це зрозуміло. Але це не патова ситуація, — заявив президент, коментуючи інтерв'ю Залужного.

Глава держави додав що РФ контролює небо.

У наступальних діях ми бережемо наших військових. Коли вони (росіяни — ред.) контролюють небо, ніхто не хоче кидати немов м'ясо своїх людей.

За словами Зеленського, щоб побороти це, Україні потрібні винищувачі F-16.

Президент нагадав, що торік усі вважали, що Україна в патовій ситуації. Але «декілька військових хитрощів» — і вдалося звільнити майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, каже він.

Треба більше працювати з партнерами з ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії, — резюмував Зеленський.

Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.

Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів...Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого".

Що Залужний сказав в інтерв'ю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Economist за 1 листопада розповів про ситуацію, яка склалася на фронті через понад півтора року повномасштабної війни.

Він, зокрема, заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це дозволить РФ відновити свою військову міць. Щоб «вирватися з цієї пастки», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші.

Також, на думку Залужного, необхідно розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Тому слід зосередитися на сучасному командуванні й управлінні, щоб Україна могла ефективніше за РФ ухвалювати рішення на полі бою.

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