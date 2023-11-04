Це не патова ситуація. Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного

Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з РФ.
Зеленський про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist. Глава держави сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою.
Глава держави додав що РФ контролює небо.
За словами Зеленського, щоб побороти це, Україні потрібні винищувачі F-16.
Президент нагадав, що торік усі вважали, що Україна в патовій ситуації. Але «декілька військових хитрощів» — і вдалося звільнити майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, каже він.
Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.
Що Залужний сказав в інтерв'ю
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Economist за 1 листопада розповів про ситуацію, яка склалася на фронті через понад півтора року повномасштабної війни.
Він, зокрема, заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це дозволить РФ відновити свою військову міць. Щоб «вирватися з цієї пастки», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші.
Також, на думку Залужного, необхідно розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Тому слід зосередитися на сучасному командуванні й управлінні, щоб Україна могла ефективніше за РФ ухвалювати рішення на полі бою.
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