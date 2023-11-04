Це не патова ситуація. Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного

Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з РФ.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist. Глава держави сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою.

Сьогодні люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки. Всі люди, незалежно від свого статусу. І це зрозуміло. Але це не патова ситуація, — заявив президент, коментуючи інтерв'ю Залужного. Поширити

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.



Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Глава держави додав що РФ контролює небо.

У наступальних діях ми бережемо наших військових. Коли вони (росіяни — ред.) контролюють небо, ніхто не хоче кидати немов м'ясо своїх людей. Поширити

За словами Зеленського, щоб побороти це, Україні потрібні винищувачі F-16.

Президент нагадав, що торік усі вважали, що Україна в патовій ситуації. Але «декілька військових хитрощів» — і вдалося звільнити майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, каже він.

Треба більше працювати з партнерами з ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії, — резюмував Зеленський. Поширити

Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.

Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів...Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого". Поширити

Що Залужний сказав в інтерв'ю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Economist за 1 листопада розповів про ситуацію, яка склалася на фронті через понад півтора року повномасштабної війни.

Він, зокрема, заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це дозволить РФ відновити свою військову міць. Щоб «вирватися з цієї пастки», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші.

Також, на думку Залужного, необхідно розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Тому слід зосередитися на сучасному командуванні й управлінні, щоб Україна могла ефективніше за РФ ухвалювати рішення на полі бою.