У Білому домі вперше висловилися про статтю Залужного

У Білому домі вважають, що стаття Валерія Залужного для The Economist підкреслює, наскільки важливою є подальша підтримка США України.
Білий дім прокоментував статтю Залужного
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відповів на питання, чи потрібне оновлення стратегії США після статті Валерія Залужного для The Economist.
Кірбі додав, що підтримка була б легшою, якщо б Конгрес ухвалив для України додаткова фінансування.
Що сказав Залужний в The Economist
У своєму есе для журналу The Economist головнокомадувач сказав, війна в Україні перетворюється на "позиційну" і назва 5 кроків виходу з неї:
завоювання переваги у повітрі;
подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень;
підвищення ефективності контрбатарейної боротьби;
підвищення ефективності радіоелектронної боротьби;
створення та підготовка необхідних резервів.
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