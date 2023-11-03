У Білому домі вперше висловилися про статтю Залужного

У Білому домі вважають, що стаття Валерія Залужного для The Economist підкреслює, наскільки важливою є подальша підтримка США України.

Білий дім прокоментував статтю Залужного

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відповів на питання, чи потрібне оновлення стратегії США після статті Валерія Залужного для The Economist.

Українські лідери мають право говорити про їхній прогрес чи його відсутність. Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Поширити

Кірбі додав, що підтримка була б легшою, якщо б Конгрес ухвалив для України додаткова фінансування.

Ми розвиваємося і розвивали те, що ми надали Україні, як розвивалася сама війна, і я підозрюю, що цей процес триватиме. Нам було б надзвичайно легше це зробити, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування, яке підтримує Україну, тому що мова йде не лише про можливості України. Поширити

Що сказав Залужний в The Economist

У своєму есе для журналу The Economist головнокомадувач сказав, війна в Україні перетворюється на "позиційну" і назва 5 кроків виходу з неї:

завоювання переваги у повітрі;

подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень;

підвищення ефективності контрбатарейної боротьби;

підвищення ефективності радіоелектронної боротьби;

створення та підготовка необхідних резервів.