В Белом доме впервые высказались о статье Залужного

В Белом доме считают, что статья Валерия Залужного для The Economist подчеркивает, насколько важна дальнейшая поддержка США Украины.
Белый дом прокомментировал статью Залужного
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос, нужно ли обновление стратегии США после статьи Валерия Залужного для The Economist.
Кирби добавил, что поддержка была бы более легкой, если бы Конгресс принял для Украины дополнительное финансирование.
Что сказал Залужный в The Economist
В своем эссе для журнала The Economist главнокомандующий сказал, что война в Украине превращается в "позиционную" и название 5 шагов выхода из нее:
завоевание превосходства в воздухе;
преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений;
повышение эффективности контрбатарейной борьбы;
повышение эффективности радиоэлектронной борьбы;
создание и подготовка необходимых резервов
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