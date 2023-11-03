В Белом доме впервые высказались о статье Залужного
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме впервые высказались о статье Залужного

Белый Дом
Джон Кирби
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В Белом доме считают, что статья Валерия Залужного для The Economist подчеркивает, насколько важна дальнейшая поддержка США Украины.

Белый дом прокомментировал статью Залужного

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос, нужно ли обновление стратегии США после статьи Валерия Залужного для The Economist.

Украинские лидеры имеют право говорить об их прогрессе или его отсутствии. Я думаю, что это подчеркивает, как важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину.

Кирби добавил, что поддержка была бы более легкой, если бы Конгресс принял для Украины дополнительное финансирование.

Мы развиваемся и развивали то, что мы предоставили Украине, как развивалась сама война, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы легче это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование, которое поддерживает Украину, потому что речь идет не только о возможностях Украины.

Что сказал Залужный в The Economist

В своем эссе для журнала The Economist главнокомандующий сказал, что война в Украине превращается в "позиционную" и название 5 шагов выхода из нее:

  • завоевание превосходства в воздухе;

  • преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений;

  • повышение эффективности контрбатарейной борьбы;

  • повышение эффективности радиоэлектронной борьбы;

  • создание и подготовка необходимых резервов

Переход войны к позиционной форме приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для ВС Украины, так и для государства в целом. К тому же, это выгодно противнику, который всячески пытается восстанавливать и наращивать свое военное могущество.

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