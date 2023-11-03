Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Лупанчука Сергея командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Кто станет новым командующим Сил специальных операций
Следует заметить, что в открытых источниках пока нет никакой информации о Лапанчуке и его предыдущей работе в ВСУ.
Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.
Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.
ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.
Денис Цяцкун станет новым начальником пограничной разведки
В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.
Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого.
По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГНСУ.
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