Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций

Кто станет новым командующим Сил специальных операций

Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, - говорится в указе №728. Поделиться

Следует заметить, что в открытых источниках пока нет никакой информации о Лапанчуке и его предыдущей работе в ВСУ.

Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

Денис Цяцкун станет новым начальником пограничной разведки

Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины, говорится в тексте указа. Поделиться

В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГНСУ имени Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГНСУ.