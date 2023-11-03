Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій

Зеленський
Джерело:  Прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука Сергія командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Хто стане новим командувачем Сил спеціальних операцій

Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, - сказано в указі №728.

Варто зауважити, що у відкритих джерелах наразі немає жодної інформації про Лапанчука та його попередню роботу у ЗСУ.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка. Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Денис Цяцкун стане новим начальником прикордонної розвідки

Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України, - йдеться в тексті указу.

У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони
Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін призначив Умєрову ще трьох заступників
Рустем Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК
Максим Козицький / Львівська ОВА
Артур Ніязов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм