Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій

Хто стане новим командувачем Сил спеціальних операцій

Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, - сказано в указі №728. Поширити

Варто зауважити, що у відкритих джерелах наразі немає жодної інформації про Лапанчука та його попередню роботу у ЗСУ.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка. Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Денис Цяцкун стане новим начальником прикордонної розвідки

Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України, - йдеться в тексті указу. Поширити

У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.