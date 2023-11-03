Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука Сергія командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Хто стане новим командувачем Сил спеціальних операцій
Варто зауважити, що у відкритих джерелах наразі немає жодної інформації про Лапанчука та його попередню роботу у ЗСУ.
Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка. Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.
Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.
Денис Цяцкун стане новим начальником прикордонної розвідки
У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.
Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.
Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-