Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після скандалу с побиттям цивільного чоловіка призначив нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Залужний призначив нового очільника Львівського обласного ТЦК

Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України ним став полковник Артур Ніязов, - зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Поширити

Козицький повідомив, що до свого нового призачення Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Яка причина звільнення попереднього голови

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.

У соцмережах, які поширюють відео, стверджується, що "чоловік приїхав із столиці та силою затримали його у центрі Львова".

Зазначається, що "вночі у ТЦК нібито провели медобстеження чоловіку, а на ранок його доставили на полігон у Рівненській області".

10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади.

Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.