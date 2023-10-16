Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Артур Ниязов
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после скандала с избиением гражданского мужчины назначил нового главу Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК

Львовщина имеет нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины им стал полковник Артур Ниязов, - отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий сообщил, что до нового призвания Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

Какая причина увольнения предыдущего головы

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку через видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.

В соцсетях, распространяющих видео, утверждается, что "муж приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".

Отмечается, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а к утру его доставили на полигон в Ровенской области".

10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летний полковник, герой Украины Денис Чаюк был уволен с должности.

Чаюка был назначен на должность заместителя командира одной из воинских частей.

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