Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после скандала с избиением гражданского мужчины назначил нового главу Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК
Козицкий сообщил, что до нового призвания Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.
Какая причина увольнения предыдущего головы
Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку через видео, на котором люди в военной форме избивают гражданского мужчину.
В соцсетях, распространяющих видео, утверждается, что "муж приехал из столицы и силой задержали его в центре Львова".
Отмечается, что "ночью в ТЦК якобы провели медобследование мужчине, а к утру его доставили на полигон в Ровенской области".
10 октября львовские медиа сообщили, что начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 41-летний полковник, герой Украины Денис Чаюк был уволен с должности.
Чаюка был назначен на должность заместителя командира одной из воинских частей.
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