Зеленський спростував чутки про примус США та ЄС України до переговорів із РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський спростував чутки про примус США та ЄС України до переговорів із РФ

Зеленський
Джерело:  УНІАН

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо чуток про те, що партнери нібито примушують Україну до проведення переговорів із РФ. 

Що відомо про переговори України із РФ

Я не знаю, звідки це береться і хто таке пише. Усі знають моє ставлення, думку українського суспільства до такого. Неодноразово чули, що на Рамштайні нас до чогось начебто схиляють, але такого немає і не буде, — сказав він.

Глава держави додав, що потрібно більше співпрацювати з партнерами для посилення ППО і розблокування неба, щоб "дати можливість нашим хлопцям розпочати наступальні дії". Також Зеленський заявив, що потрібно думати про сьогоднішній день, а не про завтрашній.

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Він підкреслив, що 24 лютого 2022 року багато хто прогнозував, що Україні "залишилося недовго" і що практично всю країну захоплять.

І були ті чи інші сигнали, умови, що треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. І що таке Україна — немає такої держави. Усіх цих голосів я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролися і перемогли, — сказав він.

Зеленський також висловив свої коментарі щодо чуток про те, що, за припущенням, Європейський союз і Сполучені Штати чинять тиск на Україну в контексті переговорів із Росією.

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