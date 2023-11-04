Зеленський спростував чутки про примус США та ЄС України до переговорів із РФ

Що відомо про переговори України із РФ

Я не знаю, звідки це береться і хто таке пише. Усі знають моє ставлення, думку українського суспільства до такого. Неодноразово чули, що на Рамштайні нас до чогось начебто схиляють, але такого немає і не буде, — сказав він. Поширити

Глава держави додав, що потрібно більше співпрацювати з партнерами для посилення ППО і розблокування неба, щоб "дати можливість нашим хлопцям розпочати наступальні дії". Також Зеленський заявив, що потрібно думати про сьогоднішній день, а не про завтрашній.

Зеленський прокоментував статтю Залужного

Він підкреслив, що 24 лютого 2022 року багато хто прогнозував, що Україні "залишилося недовго" і що практично всю країну захоплять.

І були ті чи інші сигнали, умови, що треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. І що таке Україна — немає такої держави. Усіх цих голосів я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролися і перемогли, — сказав він. Поширити

Зеленський також висловив свої коментарі щодо чуток про те, що, за припущенням, Європейський союз і Сполучені Штати чинять тиск на Україну в контексті переговорів із Росією.