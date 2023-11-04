Зеленський спростував чутки про примус США та ЄС України до переговорів із РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо чуток про те, що партнери нібито примушують Україну до проведення переговорів із РФ.
Що відомо про переговори України із РФ
Глава держави додав, що потрібно більше співпрацювати з партнерами для посилення ППО і розблокування неба, щоб "дати можливість нашим хлопцям розпочати наступальні дії". Також Зеленський заявив, що потрібно думати про сьогоднішній день, а не про завтрашній.
Зеленський прокоментував статтю Залужного
Він підкреслив, що 24 лютого 2022 року багато хто прогнозував, що Україні "залишилося недовго" і що практично всю країну захоплять.
Зеленський також висловив свої коментарі щодо чуток про те, що, за припущенням, Європейський союз і Сполучені Штати чинять тиск на Україну в контексті переговорів із Росією.
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