Чиновники США и ЕС обсуждают с Украиной переговоры с РФ — NBC

Чиновники из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

Какова возможность переговоров с РФ

По словам одного нынешнего чиновника США и одного бывшего чиновника США, знакомых с дискуссиями, официальные лица США и Европы начали "тихо говорить с украинским правительством о возможных мирных переговорах с Россией для прекращения войны".

В частности, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам источников телеканала, эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, – заявили чиновники. Поделиться

Они говорят, что в правительстве США обеспокоены тем, насколько меньшее внимание общественности привлекает война в Украине с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что такое изменение может осложнить получение дополнительной помощи для Украины.

Чиновники также заявляли, что у Украины, вероятно, будет время до конца года или немного больше, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах. Американские чиновники поделились своим мнением относительно таких терминов с европейскими союзниками, – отмечает телеканал. Поделиться

В то же время, как сказали два американских чиновника, у администрации Байдена нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

По их словам, Путин все еще считает, что может "переждать Запад", либо продолжать воевать, пока США и их союзники не потеряют поддержку финансирования Украины, либо пока борьба за поставку Киеву оружия и боеприпасов не станет слишком дорогой.

США планируют переговоры с Россией

По словам журналистов, параллельно команда Джо Байдена делает все возможное, чтобы привлечь официальную Москву к отдельным переговорам по контролю над вооружениями после того, как РФ вышла из ограничивающего боеголовки договора "Новый старт".

Известно, что Белый дом уже направил Кремлю конфиденциальный документ с изложением идей по управлению ядерными рисками сейчас и по истечении срока действия этого соглашения, сокращающего американское и российское ядерное оружие большой дальности, в феврале 2026 года.

Как заявляет инсайдер в команде американского лидера, Вашингтон питает надежду начать "разговор о том, как может выглядеть структура после Нового старта", а также уменьшить ядерную угрозу во время высокого напряжения из-за вторжения России в Украину.

Что важно понимать, администрация Путина до сих пор ответила на предложение Белого дома по поводу старта новых переговоров.