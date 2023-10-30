Китай заявил о готовности посодействовать мирным переговорам между РФ и Украиной

Спикер МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что Китай будет способствовать переговорам между Россией и Украиной о мире "по-своему", и в очередной раз назвали войну "кризисом".

Пекин будет способствовать переговорам между Россией и Украиной о мире

Позиция Китая по поводу кризиса в Украине последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса, – ответил дипломат на вопрос, связано ли отсутствие китайского представителя на встрече на Мальте с нежеланием Пекина участвовать в поиске решений для прекращения войны в Украине. Поделиться

Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса, – добавил он. Поделиться

При этом представитель МИД не назвал причину отсутствия представителя Китая на саммите на Мальте, хотя в предыдущей встрече в Саудовской Аравии принимал участие Ли Хуэй.

Что известно о продаже Китаем спутников ПВК Вагнер для слежения за Украиной

Отмечается, что в прошлом году "вагнеровцы" приобрели у одной из китайских компаний по меньшей мере 2 спутника для разведки и слежки за территорией Украины.

В частности, соответствующий контракт был подписан в ноябре прошлого года.

По информации издания, спутники также использовались для предоставления наемникам ППК "Вагнер" разведывательных снимков на территории Африки и даже при попытке мятежа ныне уже покойного главаря Евгения Пригожина.

Согласно контракту, написанному на английском и русском языках и подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компании "Ника-Фрут" два спутника наблюдения с высоким разрешением.

Они принадлежали китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ника-Фрут" принадлежала предводителю ППК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Стоимость контракта составила 30 миллионов долларов, в него входили спутники и дополнительные услуги.

Контракт также предусматривает предоставление изображений по запросу, который позволил "Вагнеру" получить спутниковые снимки из Украины.