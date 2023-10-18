США планируют лишить Китай доступа к микросхемам собственного производства

США хотят прекратить поставки Китая передовых микросхем с искусственным интеллектом

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена планирует запретить поставки в Китай передовых микросхем американского производства с искусственным интеллектом.

Правила, которые вступят в силу через 30 дней, ограничивают более широкий диапазон передовых чипов и инструментов для производства чипов для большего количества стран, включая Иран и Россию, а также вносятся в черный список китайских разработчиков чипов Moore Threads и Biren, говорится в материале издания. Поделиться

По словам авторов материалов, новые мероприятия уберут лазейки в ограничениях, введенных в октябре прошлого года.

При этом министр торговли США Джина Раймондо отметила, что ограничение планируется обновлять ежегодно.

Таким образом, США стремятся ограничить доступ Китая передовых полупроводников, которые могут помочь КНР достичь прорыва в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров, которые имеют решающее значение для китайских военных применений.

Что известно о реакции Китая

По словам представителя посольства Китая в США, Пекин решительно выступает против новых ограничений.

Произвольное установление ограничений или насильственное стремление к разъединению в угоду политической повестке дня нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и подрывает международный экономический и торговый порядок, - отметил китайский дипломат. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что это демонстрирует стремление Белого дома замедлить поставки микросхем и других инструментов по производству микросхем в Китае.

После публикации обновленных правил ведущий американский разработчик чипов с искусственным интеллектом Nvidia заявил, что он отвечает нормам и не ожидает существенного влияния на ближайшие результаты.

Компания Biren заявила, что решительно выступает против внесения ее в черный список и будет обращаться к правительству США с просьбой пересмотреть это решение. Компания Moore Threads заявила, что категорически не согласна с добавлением ее в торговый черный список.