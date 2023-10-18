США планують позбавити Китай доступу до мікросхем власного виробництва

США хочуть припинити поставки Китаю передових мікросхем зі штучним інтелектом

За інформацією видання, адміністрація президента США Джо Байдена планує заборонити поставки до Китаю передових мікросхем американського виробництва зі штучним інтелектом.

Правила, які набудуть чинності через 30 днів, обмежують ширший діапазон передових чіпів та інструментів для виробництва чіпів для більшої кількості країн, включаючи Іран та Росію, а також вносять у чорний список китайських розробників чіпів Moore Threads і Biren, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами авторів матеріалів, нові заходи приберуть лазівки у обмеженнях, які були введені у жовтні минулого року.

При цьому міністр торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що обмеження планується щорічно оновлювати.

Таким чином США прагнуть обмежити доступ Китаю передових напівпровідників, які можуть допомогти КНР досягти прориву в галузі штучного інтелекту а складних комп’ютерів, які мають вирішальне значення для китайських військових застосувань.

Що відомо про реакцію Китаю

За словами речника посольства Китаю у США, Пекін рішуче виступає проти нових обмежень.

Довільне встановлення обмежень або насильницьке прагнення до роз'єднання на догоду політичному порядку денному порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції і підриває міжнародний економічний та торговий порядок, - зазначив китайський дипломат. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що це демонструє прагнення Білого дому уповільнити поставки мікросхем та інших інструментів с виробництва мікросхем у Китаї.

Після публікації оновлених правил провідний американський розробник чіпів зі штучним інтелектом Nvidia заявив, що він відповідає нормам і не очікує істотного впливу на найближчі результати.

Компанія Biren заявила, що рішуче виступає проти внесення її в чорний список і буде звертатися до уряду США з проханням переглянути це рішення. Компанія Moore Threads заявила, що категорично не погоджується з додаванням її до торгового чорного списку.