Уперше без допомоги людини. Штучний інтелект знайшов наднову зірку — фото

Штучний інтелект уперше без допомоги людини знайшов, підтвердив, класифікував і оголосив про відкриття наднової зірки.

Астрономи розробили ШІ для виявлення наднових

Міжнародна команда вчених розробила новий інструмент штучного інтелекту під назвою Bright Transient Survey Bot (BTSbot).

Знімок галактики, де спалахнула наднова. Фото: Legacy Surveys / D. Lang (Perimeter Institute) для Legacy Surveys і unWISE / NASA/JPL-Caltech / D. Lang (Perimeter Institute)

Для навчання алгоритму використали понад 1,4 млн зображень із майже 16 тис джерел.

Північно-західний університет у США повідомляє, що нова система дозволяє автоматизувати весь процес виявлення вибуху зірки, що не тільки виключає людські помилки, але й значно збільшує швидкість.

Зрештою, вилучення людей із циклу дає більше часу дослідницькій групі для аналізу своїх спостережень і розробки нових гіпотез, щоб пояснити походження космічних вибухів, які ми спостерігаємо, — каже астроном з Північно-Західного університету Адам Міллер. Поширити

Учені кажуть, що використання ШІ значно спрощує масштабні дослідження наднових.

Це допомагає астрономам краще зрозуміти життєві цикли зірок і походження елементів, які створюють наднові, наприклад вуглецю, заліза та золота.

Як шукають наднові

Хоча наднові є яскравими космічними подіями, вони не такі поширені або легкопомітні.

Традиційні методи виявлення покладаються на те, що астрономи візуально перевіряють великі обсяги даних з роботизованих телескопів, які постійно сканують нічне небо в пошуках нових джерел світла.

За останні шість років люди витратили приблизно 2200 годин на візуальний огляд і класифікацію кандидатів у наднові.

Це трудомісткий процес, і, за підрахунками, астрономи виявили лише невелику частину всіх наднових, які виникають у Всесвіті.

BTSbot автоматично попросив інший роботизований прилад під назвою Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) провести широкі спостереження потенційної наднової, щоб зібрати її спектр.

Отримавши цей спектр, SEDM надіслав його до Каліфорнійського технологічного інституту для класифікації наднової.

BTSbot може звільнити астрономів від зосередження на інтерпретації даних і надати цінні відомості про еволюцію зірок і галактик.