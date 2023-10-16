В первый раз без помощи человека. Искусственный интеллект нашел сверхновую звезду — фото

Искусственный интеллект впервые без помощи человека нашел, подтвердил, классифицировал и объявил об открытии сверхновой звезды.

Астрономы разработали ИИ для обнаружения сверхновых

Международная команда ученых разработала новый инструмент искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot).

Снимок галактики, где вспыхнула сверхновая. Фото: Legacy Surveys/D. Lang (Perimeter Institute) для Legacy Surveys и unWISE/NASA/JPL-Caltech/D. Lang (Perimeter Institute)

Для обучения алгоритма использовали более 1,4 млн изображений из почти 16 тыс. источников.

Северо-западный университет в США сообщает, что новая система позволяет автоматизировать весь процесс обнаружения взрыва звезды, что не только исключает ошибки человека, но и значительно увеличивает скорость.

В конце концов, изъятие людей из цикла дает больше времени исследовательской группе для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез, чтобы объяснить происхождение наблюдаемых космических взрывов, — говорит астроном из Северо-Западного университета Адам Миллер. Поделиться

Ученые говорят, что использование ИИ значительно упрощает масштабные исследования сверхновых.

Это помогает астрономам лучше понять жизненные циклы звезд и происхождение элементов, создающихся сверхновыми, например углерода, железа и золота.

Как ищут сверхновые

Хотя сверхновые являются яркими космическими событиями, они не так распространены или легкозаметны.

Традиционные методы обнаружения полагаются на то, что астрономы визуально проверяют большие объемы данных с роботизированных телескопов, постоянно сканирующих ночное небо в поисках новых источников света.

За последние шесть лет люди потратили примерно 2200 часов на визуальное обозрение и классификацию кандидатов в сверхновые.

Это трудоемкий процесс, и, по подсчетам, астрономы обнаружили лишь небольшую часть всех сверхновых, возникающих во Вселенной.

BTSbot автоматически попросил другой роботизированный прибор под названием Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) провести широкие наблюдения потенциальной сверхновой, чтобы собрать его спектр.

Получив этот спектр, SEDM направил его в Калифорнийский технологический институт для классификации сверхновой.

BTSbot может освободить астрономов от сосредоточения на интерпретации данных и предоставить ценные сведения об эволюции звезд и галактик.