Adobe разработала специальный символ для маркировки ИИ. Как он выглядит

Новый значок Adobe на обозначение ШИ-изображений будет принят такими компаниями, как Microsoft. Разработка символа является частью инициативы по обеспечению прозрачности работы, созданной искусственным интеллектом.

Символ для обозначения ИИ

Adobe называет символ «значок прозрачности», его можно добавить с помощью платформ Adobe для редактирования фотографий и видео, таких как Photoshop или Premiere, и, в конце концов, через генератор изображений Bing от Microsoft.

Он будет добавлен в метаданные изображения, видео и PDF-файлы, чтобы пользователи знали, кто является владельцем и автором данных.

Когда зрители будут просматривать фотографию в Интернете, они могут навести курсор на отметку.

Тогда откроется раскрывающееся меню с информацией о владельце, инструменте искусственного интеллекта, использованном для создания, и другие сведения о создании медиа.

Adobe разработала символ вместе с другими компаниями в рамках Коалиции за происхождение и подлинность содержимого (C2PA).

Эта группа стремится к созданию технических стандартов для сертификации источника и происхождения контента.

Контент, созданный искусственным интеллектом

Рост количества контента, созданного искусственным интеллектом, вызывает беспокойство по поводу поддельных изображений и видео.

Это подтолкнуло американских политиков и регуляторов к разработке предложений, предотвращающих использование обманчивого контента, созданного искусственным интеллектом в предвыборных кампаниях.

Несколько компаний, среди которых и Adobe, подписали с Белым домом неофициальное соглашение о разработке систем водяных знаков для идентификации данных, созданных ИИ.