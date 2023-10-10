Украина должна возглавить тренд ИИ в мире — Федоров

В Украине разработана дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта. Благодаря этому украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам.

В Украине разработана дорожная карта по регулированию ИИ

Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

Об этом сообщил в Facebook Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важный фокус – права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель — создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.

Украина должна возглавить тренд ИИ в мире. Понимать происходящее быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Нельзя говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженда для мира. Уже сегодня в Украине ИИ активно используются в разных направлениях. Особенно важно использование искусственного интеллекта в области военных технологий. Он помогает фиксировать перемещение техники и личного состава окупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить БПЛА на цели и т.д. Работа над нормативным полем для ИИ важна для развития страны и позволит нам двигаться быстрее в этом направлении», — отметил Федоров. Поделиться

В основе внедрения регулирования искусственного интеллекта лежит bottom-up подход, предусматривающий движение от меньшего к большему: сначала мы предоставим бизнесу инструменты для подготовки к будущим требованиям, а после этого будет принят закон. Подход учитывает интересы всех ключевых стейкхолдеров и позволяет найти баланс между интересами бизнеса и защитой прав граждан.

Формировать культуру саморегуляции бизнеса планируется несколькими способами. В частности, подписанием добровольных кодексов поведения, свидетельствующим об этичности использования ИИ компаниями. Еще один инструмент — Белая книга, которая ознакомит бизнес с подходом, терминами и этапами регулирования. Также планируется публикация рекомендаций — общих и секторальных, чтобы ответить на вопрос, что и как нужно делать, чтобы подготовиться к принятию закона, — подчеркнул заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков. Поделиться

В разработке дорожной карты принимал участие профильный бизнес, ученые и педагоги из экспертного комитета по ИИ при Министерстве. По инициативе комитета проведена стратегическая сессия, в которой приняли участие представители украинских компаний в сфере искусственного интеллекта.

Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.

ШИ от Google будет анализировать личные данные пользователей

Компания Google 19 сентября заявила, что ее искусственный интеллект Bard сможет проверять свои ответы и анализировать личные данные пользователей, поскольку они пытаются догнать по популярности ChatGPT.

Bard позволит пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google с помощью расширения Bard Extensions – ИИ сможет искать файлы на Google-диске или предоставлять краткое описание входящих сообщений на Gmail.

В Bard также работают над тем, чтобы получать информацию не только из приложений Google, но и внешних компаний.

Еще одна функция Bard позволит пользователям приглашать других людей к "разговору" с ИИ.

Старший директор продуктов Google Джек Кравчик отмечает:

Команда работает над проблемой неточных ответов, чтобы искусственный интеллект мог признать, что неуверен, а целью укрепления доверия пользователей к ИИ. Для этого ответы Bard будут сопоставлять с результатами поиска Google.