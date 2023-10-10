Україна має очолити тренд ШІ у світі — Федоров

В Україні розроблено дорожню карту з регулювання штучного інтелекту. Завдяки цьому український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків.

В Україні розроблено дорожню карту з регулювання ШІ

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Про це повідомив у Facebook Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

Україна має очолити тренд ШІ у світі. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу. Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо. Робота над нормативним полем для ШІ важлива для розвитку країни та дасть нам змогу рухатися швидше в цьому напрямі», — зазначив Федоров. Поширити

В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку ми надамо бізнесу інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян.

Формувати культуру саморегуляції бізнесу планується кількома шляхами. Зокрема, підписанням добровільних кодексів поведінки, які свідчитимуть про етичність використання ШІ компаніями. Ще один інструмент — Біла книга, що ознайомить бізнес із підходом, термінами та етапами впровадження регулювання. Також планується публікація рекомендацій — загальних і секторальних, щоб дати відповідь на запитання, що і як потрібно робити, щоб підготуватися до ухвалення закону, — підкреслив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. Поширити

У розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при Міністерстві. З ініціативи комітету проведено стратегічну сесію, у якій взяли участь представники українських компаній у сфері штучного інтелекту.

Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.

ШІ від Google аналізуватиме особисті дані користувачів

Компанія Google 19 вересня заявила, що її штучний інтелект Bard матиме можливість перевіряти свої відповіді та аналізувати особисті дані користувачів, оскільки вони намагаються наздогнати за популярністю ChatGPT.

Bard дозволить користувачам імпортувати свої дані з інших продуктів Google за допомогою розширення Bard Extensions — ШІ зможе шукати файли на Google-диску або надавати короткий опис вхідних повідомлень на Gmail.

У Bard також працюють над тим, щоб отримувати інформацію не лише з додатків Google, але й від зовнішніх компаній.

Ще одна функція Bard дозволятиме користувачам запрошувати інших людей до "розмови" з ШІ.

Старший директор із продуктів Google Джек Кравчик зазначає: