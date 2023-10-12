Adobe розробила спеціальний символ для маркування ШІ-зображень. Як він виглядає

Нова піктограма Adobe на позначення ШІ- зображень буде прийнята такими компаніями, як Microsoft. Розробка символу є частиною ініціативи щодо забезпечення прозорості щодо роботи, створеної штучним інтелектом.

Символ для позначення ШІ-зображень

Adobe називає символ «піктограмою прозорості», його можна додати за допомогою платформ Adobe для редагування фотографій і відео, таких як Photoshop або Premiere, і, зрештою, через генератор зображень Bing від Microsoft.

Його буде додано до метаданих зображень, відео та PDF-файлів, щоб користувачі знали, хто є власником і автором даних.

Коли глядачі будуть переглядати фотографію в Інтернеті, вони можуть навести курсор на позначку.

Тоді відкриється спадне меню з інформацією про власника, інструмент штучного інтелекту, використаний для створення, та інші відомості про створення медіа.

Adobe розробила символ разом з іншими компаніями в рамках Коаліції за походження та автентичність вмісту (C2PA).

Ця група прагне створити технічні стандарти для сертифікації джерела та походження контенту.

Контент, створений штучним інтелектом

Зростання кількості контенту, створеного штучним інтелектом, викликає занепокоєння щодо підроблених зображень і відео.

Це підштовхнуло американських політиків і регуляторів до розробки пропозицій, які запобігають використанню оманливого контенту, створеного штучним інтелектом у передвиборчих кампаніях.

Кілька компаній, серед яких і Adobe, підписали з Білим домом неофіційну угоду щодо розробки систем водяних знаків для ідентифікації даних, створених ШІ.