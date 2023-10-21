ЧВК "Вагнер" покупало у компании из Китая спутники для проведения разведки за территорией Украины и постоянной слежки.

Что известно о продаже Китаем спутников ЧВК Вагнер для слежения за Украиной

Отмечается, что в прошлом году "вагнеровцы" приобрели у одной из китайских компаний по меньшей мере 2 спутника для разведки и слежки за территорией Украины.

В частности, соответствующий контракт был подписан в ноябре прошлого года.

По информации издания, спутники также использовались для предоставления наемникам ЧВК "Вагнер" разведывательных снимков на территории Африки и даже при попытке мятежа ныне уже покойного главаря Евгения Пригожина.

Согласно контракту, написанному на английском и русском языках и подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компании "Ника-Фрут" два спутника наблюдения с высоким разрешением.

Они принадлежали китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ника-Фрут" принадлежала предводителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Стоимость контракта составила 30 миллионов долларов, в него входили спутники и дополнительные услуги.

Контракт также предусматривает предоставление изображений по запросу, который позволил "Вагнеру" получить спутниковые снимки из Украины.

Что известно о противодействии Украины наемникам Вагнера в Африке

По информации издания "Бабель" со ссылкой на представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, украинские спецназовцы проводили операции против наемников ЧВК "Вагнер" на территории Судана.

Ukrainian special forces did conduct operations in Sudan against Russia's PMC "Wagner" and their local allies from the RSF, who attempted a coup d'état in April.

This information was confirmed to "Babel" by sources in intelligence and provided several videos. A thread. pic.twitter.com/qGjgqh4oiw — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) October 6, 2023

Отмечается, что украинские военные, выступавшие против "вагнеровцев" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" в Судане, фактически предотвратили попытку государственного переворота в стране в апреле этого года.