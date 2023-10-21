Китай продавав ПВК Вагнер супутники для стеження за Україною — AFP

ПВК “Вагнер” купувало у компанії з Китаю супутники для проведення розвідки за територією України і постійного стеження.

Що відомо про продаж Китаєм супутників ПВК Вагнер для слідкування за Україною

Зазначається, що минулого року “вагнерівці” придбали в однієї з китайських компаній щонайменше 2 супутники для розвідки та стеження за територією України.

Зокрема, відповідний контракт було підписано у листопаді минулого року.

За інформацією видання, супутники також використовувались для надання найманцям ПВК “Вагнер” розвідувальних знімків на території Африки і навіть під час спроби заколоту нині вже покійного ватажка Євгена Пригожина.

Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії "Ніка-Фрут" два супутники спостереження з високою роздільною здатністю.

Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ніка-Фрут" належала ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Вартість контракту становила 30 мільйонів доларів, до нього входили супутники та додаткові послуги.

Контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу "Вагнеру" отримати супутникові знімки з України.

Що відомо про протидію України найманцям “Вагнера” в Африці

За інформацією видання "Бабель" із посиланням на представників Головного управління розвідки Міноборони України, українські спецпризначенці проводили операції проти найманців ПВК “Вагнер” на території Судану.

Ukrainian special forces did conduct operations in Sudan against Russia's PMC "Wagner" and their local allies from the RSF, who attempted a coup d'état in April.

This information was confirmed to "Babel" by sources in intelligence and provided several videos. A thread. pic.twitter.com/qGjgqh4oiw — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) October 6, 2023

Зазначається, що українські військові, яки виступали проти “вагнерівців” та їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" у Судані, фактично запобігли спробі державного перевороту у країні у квітні цього року.