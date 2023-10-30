Китай заявив про готовність посприяти мирним переговорам між РФ та Україною

Речник МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що Китай сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму", і вкотре назвали війну "кризою".

Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру

Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи, – відповів дипломат на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні. Поширити

Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи, – додав він. Поширити

При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.

Що відомо про продаж Китаєм супутників ПВК Вагнер для слідкування за Україною

Зазначається, що минулого року “вагнерівці” придбали в однієї з китайських компаній щонайменше 2 супутники для розвідки та стеження за територією України.

Зокрема, відповідний контракт було підписано у листопаді минулого року.

За інформацією видання, супутники також використовувались для надання найманцям ПВК “Вагнер” розвідувальних знімків на території Африки і навіть під час спроби заколоту нині вже покійного ватажка Євгена Пригожина.

Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії "Ніка-Фрут" два супутники спостереження з високою роздільною здатністю.

Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ніка-Фрут" належала ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Вартість контракту становила 30 мільйонів доларів, до нього входили супутники та додаткові послуги.

Контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу "Вагнеру" отримати супутникові знімки з України.