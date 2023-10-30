Китай заявив про готовність посприяти мирним переговорам між РФ та Україною

Речник МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що Китай сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму", і вкотре назвали війну "кризою".
Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру
При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.
Що відомо про продаж Китаєм супутників ПВК Вагнер для слідкування за Україною
Зазначається, що минулого року “вагнерівці” придбали в однієї з китайських компаній щонайменше 2 супутники для розвідки та стеження за територією України.
Зокрема, відповідний контракт було підписано у листопаді минулого року.
За інформацією видання, супутники також використовувались для надання найманцям ПВК “Вагнер” розвідувальних знімків на території Африки і навіть під час спроби заколоту нині вже покійного ватажка Євгена Пригожина.
Згідно з контрактом, написаним англійською та російською мовами і підписаним 15 листопада 2022 року, компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала компанії "Ніка-Фрут" два супутники спостереження з високою роздільною здатністю.
Вони належали китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST). "Ніка-Фрут" належала ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.
Вартість контракту становила 30 мільйонів доларів, до нього входили супутники та додаткові послуги.
Контракт також передбачає надання зображень за запитом, що дало змогу "Вагнеру" отримати супутникові знімки з України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-