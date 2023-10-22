Китай відправив військові кораблі на Близький Схід — названо причину

На тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС флотилія з шести військових кораблів КНР діяла в близькосхідному регіоні протягом останнього тижня.
Китай відправив військові кораблі на Близький Схід
Відомо, що 44-та Оперативна група військово-морського супроводу бере участь в операціях у регіоні з травня.
В оперативній групі Народно-визвольної армії:
есмінець із керованими ракетами типу 052D "Цзібо";
фрегат "Цзінчжоу";
корабель комплексного постачання "Цяньдаоху".
Днями китайські кораблі пішли з порту міста Мускат після спільних навчань із флотом Оману.
Під час візиту представників військового керівництва Піднебесної в Оман піхотинці з обох країн побували на кораблях одні одного.
Пів року тому оперативна група КНР також брала участь у супровідних місіях в Аденській затоці, на північ від узбережжя Сомалі. Але на початку цього місяця таке завдання передали 45-й групі.
Що у складі нового конвою командування
У складі нового конвою командування:
есмінець типу 052 "Урумчі";
фрегат "Ліньї";
корабель постачання "Дунпінху".
Сі Цзіньпін пропонує двостороннє рішення для утворення незалежної держави Палестини як "основоположний вихід" із війни Ізраїлю з ХАМАС.
За його словами, головне зараз — це домогтися припинення вогню, щоб не дозволити конфлікту вийти з-під контролю та поширитися далі. Це необхідно для того, щоб уникнути ще серйознішої гуманітарної кризи.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-