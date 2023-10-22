Китай відправив військові кораблі на Близький Схід — названо причину
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Китай відправив військові кораблі на Близький Схід — названо причину

кораблі
Джерело:  МЗС Китаю

На тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС флотилія з шести військових кораблів КНР діяла в близькосхідному регіоні протягом останнього тижня. 

Китай відправив військові кораблі на Близький Схід

Відомо, що 44-та Оперативна група військово-морського супроводу бере участь в операціях у регіоні з травня.

Під керівництвом кувейтського патрульного корабля "Файлака" військові кораблі китайської оперативної групи, зокрема корабель "Цзібо", корабель "Цзінчжоу" та корабель "Цяньдаоху" пришвартувалися в порту "Шувайх" у Кувейті близько 9:00 ранку, — ідеться в публікації. — Їх вітали понад 200 осіб, зокрема представники кувейтських військових.

В оперативній групі Народно-визвольної армії:

  • есмінець із керованими ракетами типу 052D "Цзібо";

  • фрегат "Цзінчжоу";

  • корабель комплексного постачання "Цяньдаоху".

Днями китайські кораблі пішли з порту міста Мускат після спільних навчань із флотом Оману.

Під час візиту представників військового керівництва Піднебесної в Оман піхотинці з обох країн побували на кораблях одні одного.

Пів року тому оперативна група КНР також брала участь у супровідних місіях в Аденській затоці, на північ від узбережжя Сомалі. Але на початку цього місяця таке завдання передали 45-й групі.

Що у складі нового конвою командування

У складі нового конвою командування:

  • есмінець типу 052 "Урумчі";

  • фрегат "Ліньї";

  • корабель постачання "Дунпінху".

Сі Цзіньпін пропонує двостороннє рішення для утворення незалежної держави Палестини як "основоположний вихід" із війни Ізраїлю з ХАМАС.

За його словами, головне зараз — це домогтися припинення вогню, щоб не дозволити конфлікту вийти з-під контролю та поширитися далі. Це необхідно для того, щоб уникнути ще серйознішої гуманітарної кризи.

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