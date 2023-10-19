Китай швидко збільшує власний військовий флот та арсенал ядерної зброї — Politico

Що відомо про нарощування Китаєм кількості ядерної зброї та збільшення флоту

За інформацією видання із посиланням на звіт аналітиків Міноборони США, станом на травень цього року на озброєнні армії Китаю було більше 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж роком до цього.

Американські військові аналітики очікують, що вже до 2030 року Китай вдвічі збільшить кількість ядерних боєголовок і до 2035 на озброєнні армії КНР їх буде вже понад 1,5 тис.

Якщо порівняти з тим, що вони робили близько десяти років тому, те, що вони роблять зараз, дійсно набагато перевищує за масштабом і складністю. Вони розширюють і інвестують у свої наземні, морські та повітряні платформи доставки ядерної енергії, а також в інфраструктуру, необхідну для підтримки значного розширення їхніх ядерних сил, - пояснив журналістам неназваний чиновник Пентагону.

Як Китай планує збільшувати виробництво ядерної зброї

У звіті Міноборони США підкреслюється, що у рамках нової програми з виготовлення ядерної зброї Китай задіятиме нові реактори та заводи з переробки для виробництва плутонію.

Офіційно в КНР стверджують, що ці потужності потрібні для "мирних цілей".

Крім того, Китай, ймовірно, завантажив "принаймні деяки" зі своїх 300 міжконтинентальних балістичних ракет у шахти та розширює військово-морський флот (кількість кораблів і підводних човнів на озброєнні збільшилася з минулого року з 340 до 370).

А річний оборонний бюджет Китаю, ймовірно, зріс на 7,1%.