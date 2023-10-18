Путін прилетів до Китаю з ядерною валізою — відео

Як виявилося, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю разом ядерною валізою.

Путін взяв з собою до Китаю ядерну валізу

За словами іноземних журналістів, після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні Путіна зафільмували в оточенні офіцерів, які несли ядерну валізу.

Що важливо розуміти, ядерну валізу традиційно носить офіцер військово-морського флоту РФ, відомий як "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах).

Окрім того, наголошується, що Путін майже завжди возить цю валізу з собою, однак її рідко знімають на відео.

Є такі валізи, без яких не минає жодна поїздка Путіна, - прокоментували це відео російські пропагандисти. Поширити

Варто звернути увагу на те, що американський лідер Джо Байден також має подібну валізу, яку часто називають "nuclear football".

Як відомо, у ній зберігаються коди, які очільник Білого дому використовує для підтвердження автентичності наказу про запуск ядерних ракет за відсутності у Білому домі.

Що Путін говорив про війну з Україною

Російський диктатор вирішив відреагувати на постачання Україні ракет ATACMS.

На його переконання, це створює додаткові загрози, однак, мовляв, не може кардинально змінити ситуацію на лінії зіткнення, РФ.

Для України нічого хорошого в цьому немає, це просто продовжує її агонію, а США дедалі більше особисто втягуються в цей конфлікт, - поскаржився Путін. Поширити

За його словами, ВКС Росії розпочинають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем після того, як США «затягли» два авіаційні угруповання до Середземного моря, літаки обладнані системою "Кинжал"

Окрім того, очільник Кремля вкотре натякнув, що хоче почати мирні переговори з Україною.