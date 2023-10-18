Путин прилетел в Китай с ядерным чемоданом — видео

Как оказалось, российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай вместе с ядерным чемоданом.

Путин взял с собой в Китай ядерный чемодан

По словам иностранных журналистов, после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине Путина сняли в окружении офицеров, которые несли ядерный чемодан.

Что важно понимать, ядерный чемодан традиционно носит офицер военно-морского флота РФ, известный как "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах).

Кроме того, указано, что Путин почти всегда возит этот чемодан с собой, однако его редко снимают на видео.

Есть такие чемоданы, без которых не проходит ни одна поездка Путина, - прокомментировали это видео российские пропагандисты. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что у американского лидера Джо Байдена также есть подобный чемодан, который часто называют "nuclear football".

Как известно, в нем хранятся коды, которые руководитель Белого дома использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет при отсутствии в Белом доме.

Что Путин говорил о войне с Украиной

Российский диктатор решил отреагировать на поставку Украине ракет ATACMS.

По его мнению, это создает дополнительные угрозы, однако, мол, не может кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Для Украины ничего хорошего в этом нет, это просто продолжает ее агонию, а США все больше лично вовлекаются в этот конфликт, – посетовал Путин. Поделиться

По его словам, ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем после того, как США «затянули» две авиационные группировки в Средиземное море, самолеты оборудованы системой "Кинжал"

Кроме того, глава Кремля в очередной раз намекнул, что хочет начать мирные переговоры с Украиной.