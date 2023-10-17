Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае — видео

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прибыл в Дом народного собрания в Пекине, чтобы принять участие в церемонии официальной встречи глав делегаций - участников форума.

Отметим, что российский президент находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума "Один пояс – один путь".

Путин прилетел в Китай

Путин прибыл в Пекин 17 октября.

По плану переговоры с Си Цзиньпином состоятся 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем в узком, в формате рабочего завтрака. В Кремле не исключали, что Путин и Си пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров "на самые чувствительные темы".

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - Один путь".

Российская делегация включает в себя высших госслужащих и бизнесменов.

Путина в аэропорту Пекина встречал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Как отмечает "Reuters", цель этой поездки – продемонстрировать доверие и "безграничное" партнерство между странами даже в условиях войны в Украине.

Это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Это также первая официальная поездка главы Кремля за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики в начале этого месяца.

МКС, обвинивший Владимира Путина в незаконной депортации детей из Украины, обязывает 123 государства-члена суда арестовать российского президента и передать его в Гаагу для суда, если он вступит на их территорию.

Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МКС, созданного для преследования за военные преступления.