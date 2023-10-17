Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае — видео

Путин и СИ
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Владимир Путин прибыл в Дом народного собрания в Пекине.

Путин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин прибыл в Дом народного собрания в Пекине, чтобы принять участие в церемонии официальной встречи глав делегаций - участников форума.

Отметим, что российский президент находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума "Один пояс – один путь".

Путин прилетел в Китай

Путин прибыл в Пекин 17 октября.

По плану переговоры с Си Цзиньпином состоятся 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем в узком, в формате рабочего завтрака. В Кремле не исключали, что Путин и Си пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров "на самые чувствительные темы".

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - Один путь".

Российская делегация включает в себя высших госслужащих и бизнесменов.

Путина в аэропорту Пекина встречал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Как отмечает "Reuters", цель этой поездки – продемонстрировать доверие и "безграничное" партнерство между странами даже в условиях войны в Украине.

Это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Это также первая официальная поездка главы Кремля за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики в начале этого месяца.

МКС, обвинивший Владимира Путина в незаконной депортации детей из Украины, обязывает 123 государства-члена суда арестовать российского президента и передать его в Гаагу для суда, если он вступит на их территорию.

Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МКС, созданного для преследования за военные преступления.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин заявил об ожидании новых попыток контрнаступления ВСУ
Владимир Путин
Категория
Сад и огород
Дата публикации
Додати до обраного
Путин прилетел в Китай — что известно про визит
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин впервые более чем за год встретился с лидером страны Евросоюза — видео
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.