Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї — відео
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Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї — відео

Путін і СІ
Джерело:  ONLINE.UA

Володимир Путін прибув до Будинку народних зборів у Пекіні.

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї

Прес-служба Кремля повідомила, що Путін прибув до Будинку народних зборів у Пекіні, щоби взяти участь у церемонії офіційної зустрічі голів делегацій — учасників форуму.

Зазначимо, що російський президент перебуває в Пекіні з дводенним візитом у рамках форуму «Один пояс – один шлях».

Путін прилетів до Китаю

Путін прибув до Пекіна 17 жовтня. 

За планом переговори з Сі Цзіньпіном відбудуться 18 жовтня у два етапи: спочатку в розширеному складі, потім у вузькому, у форматі робочого сніданку. У Кремлі не виключали, що Путін і Сі поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів "на найчутливіші теми". 

Під час візиту до Китаю Путін виступить у рамках форуму "Один пояс – Один шлях".

Російська делегація включає вищих держслужбовців і бізнесменів.

Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Веньтао.

Як зазначає "Reuters", мета цієї поїздки – продемонструвати довіру і "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.

Це друга поїздка Путіна за кордон відтоді, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт у березні. Це також перша офіційна поїздка глави Кремля за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідин Киргизії, колишньої радянської республіки, на початку цього місяця.

МКС, який звинуватив Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України, зобов'язує 123 держави-члена суду арештувати російського президента й передати його в Гаагу для суду, якщо він ступить на їхню територію. 

Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування за військові злочини.

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